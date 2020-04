Exclusief voor abonnees Online betalen kan binnenkort met eco- en maaltijdcheques 29 april 2020

Nog voor de zomer kan je met maaltijd- en ecocheques van Sodexo en Monizze ook online aankopen doen. Dat is mooi meegenomen, nu steeds meer mensen winkelen bij webshops. Voor online aankopen gelden dezelfde voorwaarden als in een fysieke winkel: met ecocheques kan je enkel milieuvriendelijke aankopen doen, met maaltijdcheques kan je enkel voeding en niet-alcoholische dranken betalen. De cheques kunnen alleen gebruikt worden om producten in België te kopen. Een en ander wordt mogelijk gemaakt door Mollie, een bedrijf dat betalen in webshops eenvoudiger maakt voor de consument.

