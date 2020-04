Exclusief voor abonnees Online apotheek ziet verkoop meer dan verdubbelen 16 april 2020

00u00 0

De online apotheek Farmaline heeft zijn omzet naar eigen zeggen meer dan verdubbeld sinds de regering de coronamaatregelen heeft afgekondigd. Tussen midden maart en midden april ging de omzet volgens het bedrijf met 108% de hoogte in. Weinig verrassend is dat de verkoop van desinfecterende gels, pijnstillers en neussprays vlotjes over de virtuele toonbank gingen. Ook voedingssupplementen, babyvoeding, handcrèmes en haarkleuringen doen het nog altijd goed. Het bedrijf heeft door dat succes een honderdtal bijkomende werknemers moeten aanwerven, zo klinkt het nog.