Onkelinx sluit Brusselse coalitie met N-VA nu al uit 19 maart 2018

00u00 0

Laurette Onkelinx (PS) mag dan haar politiek afscheid aangekondigd hebben, in een interview met 'La Libre' toont ze duidelijk aan dat zij in Brussel nog altijd de lakens uitdeelt als het aankomt op coalitievorming na de verkiezingen van 2019. Daarbij is de N-VA bij voorbaat uitgesloten, zelfs al zou die er in de Nederlandse taalgroep van het Brussels Parlement in slagen de meerderheid te bemachtigen. Op de vraag of het parlementaire mechanisme dat in het leven geroepen werd om Vlaams Belang van het bestuur weg te houden nu ook voor N-VA gebruikt moet worden, antwoordt ze ja. "N-VA houdt niet van Brussel. Dat bewijst ze door middelen van Beliris (een samenwerking van de federale overheid en Brussel voor de hoofdstedelijke taken, red.) ten voordele van haar federale bevoegdheden aan te wenden." Over Didier Reynders (MR) zegt Onkelinx dat hij "zichzelf verkocht heeft" aan de N-VA.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN