Onkelinx (PS) "Er moet cordon rond waarden N-VA" 19 augustus 2019

De socialistische coryfee Laurette Onkelinx gooide afgelopen weekend de deur voor een samenwerking PS-N-VA nog maar eens dicht. "Er is geen cordon sanitaire rond de N-VA", zegt ze in 'L'Echo'. "Maar wel rond de waarden waar de N-VA en Theo Francken voor staan." Onkelinx wijst erop dat er ook regeringen zonder N-VA mogelijk zijn, zoals paars-groen. Toch herhaalde Francken gisteren nog eens zijn oproep naar de PS om aan tafel te gaan. "Elio Di Rupo en Bart De Wever zijn verstandige mannen. Als je hen samen in een kamer zet en je steekt daar veel tijd en energie in, dan zullen daar dingen uitkomen." (ARA)