Ongezonde lucht? Geen nieuwe school in Antwerpen Dieter Lizen en Astrid Roelandt

04 mei 2018

05u00 0 De Krant Antwerpen voert een fijnstof- en decibeltoets in voor nieuwe scholen en crèches. In zones waar de luchtkwaliteit te slecht is of er al te veel omgevingslawaai is, mogen ze niet meer gebouwd worden.

"Als eerste stad in Vlaanderen" zal Antwerpen bij het toekennen van een vergunning voor een nieuwe school of crèche officieel rekening houden met de milieukwaliteit in de omgeving. Dat liet het stadsbestuur gisteren weten. In zones waar de hoeveelheid schadelijke stikstofdioxide meer dan 42 microgram per kubieke meter bedraagt of waar er meer dan 70 decibels geproduceerd worden, mogen geen nieuwe scholen of kinderdagverblijven komen.

Ook voor scholen die willen uitbreiden zal er rekening gehouden worden met de milieutoets vooraleer ze een vergunning krijgen. In zones die de norm maar net halen, zullen nieuwe scholen verplicht worden om hun gebouw slim in te delen, door bijvoorbeeld de meest gebruikte lokalen aan de verkeersluwe kant te plaatsen en lokalen die vaak leegstaan aan de straatkant. Ook kan de stad vragen om een luchtcirculatiesysteem te installeren, dat de scholen dan wel volledig terugbetaald krijgen. Bestaande scholen die in een 'slechte' zone liggen, kunnen eveneens aanspraak maken op zo'n luchtcirculatiesysteem. De stad zal daarvoor een fonds oprichten, dat gefinancierd wordt door een deel van de inkomsten uit de lage-emissiezone.

Vlaams onderwijsminister Crevits (CD&V) benadrukt het belang van gezonde lucht, maar waarschuwt dat de toets geen rem mag zijn op de bouw van nieuwe scholen. "Want die heeft Antwerpen hard nodig."

