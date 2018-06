Ongeziene veiligheidsmaatregelen voor wedstrijd zonder inzet 06 juni 2018

In Oostkamp worden uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen genomen voor de voetbalmatch tussen provincialers KSV Oostkamp en Racing Mechelen, morgenavond. De lokale politie krijgt steun van de federale collega's en beide supportersclans moeten absoluut gescheiden worden. "Er is ons ook gevraagd om minstens 20 stewards in te zetten", zegt KSV-voorzitter Paul Devliegere. De wedstrijd had eigenlijk vorige zondag al moeten doorgaan, maar werd uitgesteld omdat op sociale media geruchten de ronde deden over confrontaties tussen Mechelse heethoofden en hooligans van Club Brugge en ADO Den Haag. Opmerkelijk, want Mechelen én Oostkamp zijn al zeker van promotie naar derde amateurklasse. Toch moet de finale van de eindronde nog gespeeld worden. (SDVO)

