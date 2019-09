Exclusief voor abonnees Ongezien pak slaag 18 september 2019

Dit wens je geen enkele doelman toe. Gaëtan Coucke heeft zich liefst zes keer moeten omdraaien in zijn Champions League-debuut. Racing Genk werd in Salzburg werkelijk weggeblazen. 6-2: hoe krabbel je van zo'n mokerslag nog recht? Een periode van bezinning dringt zich op, alleen is daar geen tijd voor. Over twee weken komt Napoli op bezoek in de Luminus Arena.

