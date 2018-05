Ongezien: casinopersoneel Las Vegas op rand van staking 24 mei 2018

00u00 0

Voor het eerst in meer dan drie decennia dreigt een staking van duizenden werknemers van hotels en casino's in het Amerikaanse Las Vegas. Dat melden Amerikaanse media. Ongeveer 25.000 vakbondsleden stemden dinsdag voor een staking in de hele stad, tenzij tegen 1 juni een akkoord over de contracten met hun werknemers wordt bereikt. De contracten van 50.000 werknemers, zoals obers, portiers en koks, in 34 casinoresorts op de Strip en in het centrum van Las Vegas vervallen op 31 mei.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Las Vegas