Ongezien: blauwalgen en recreatieverbod midden februari 21 februari 2019

Daar zijn de blauwalgen al terug. In een recreatiemeer in het Oost-Vlaamse Destelbergen is na enkele zonnige dagen een rood-bruine laag cyanobacteriën opgemerkt. Die produceren een toxische stof die onder meer ademhalingsproblemen kan veroorzaken. De gemeente vaardigde meteen een zwemverbod uit. Of dat met deze frisse temperaturen nodig zal zijn, is maar de vraag. Burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) laat onderzoeken of de temperatuurschommelingen van de laatste weken, van 4 naar 15 graden, aan de oorzaak liggen van de plotse bloei van de algen. Het verbod blijft gelden tot de volledige drijflaag is verdwenen en de Vlaamse Milieu Maatschappij groen licht geeft. (DVL)