Ongewoon, ongezien, perfect legaal 27 februari 2018

Een promofilmpje waarin door de rechtbank geweigerde getuigen vol lof praten over een hoofdverdachte. Ongewoon en ongezien in de Belgische rechtszalen. "Maar het kan perfect, want er is nu eenmaal de vrijheid van het pleidooi", zegt Joachim Meese, professor strafrecht aan de Universiteit Antwerpen. "Powerpoints met foto's en grafieken zien we wel vaker. Lange filmpjes die door het publiek op applaus worden onthaald, zijn wel nieuw. Dat er getuigen in spreken die de verdediging niet mocht opvoeren, maakt deze case interessant. Want geen van de andere partijen kan hen een vraag stellen. Als zij puur de figuur Gyselbrecht belichten, zie ik weinig problemen. Maar als er cruciale elementen toegevoegd worden, moet de rechtbankvoorzitter zich daarover beraden. Zij heeft toestemming gegeven om het te tonen. Ze kan ook weigeren, maar dan moet ze dat motiveren. De vraag is of zo'n filmpje indruk maakt op beroepsrechters. Want in tegenstelling tot assisen zat hier geen jury." (KSN)

