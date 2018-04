Ongeslagen Barça pakt 25ste titel 30 april 2018

Een 'grand cru'-seizoen, anders valt 2017-2018 voor Barcelona niet te omschrijven. Flop in Europa, maar top in Spanje. Het bewijs: ook na 34 speeldagen zijn de Catalanen nog ongeslagen. 26 zeges, 8 draws. De zege gisteren op La Coruña was voldoende om de langverwachte titel ook mathematisch binnen te halen. Uiteraard middels een hattrick van Lionel Messi, die zo op de Europese topschutterslijst Mo Salah voorbijgaat. En meteen ook de eerste speler wordt die in zeven verschillende seizoenen La Liga 30 goals of meer scoort. Maar het belangrijkste was natuurlijk dat de Argentijnse ster met zijn doelpunten Barça de 25ste titel uit zijn geschiedenis bezorgde. Enkel Real (33) werd in Spanje vaker kampioen. En zo konden de Catalanen één week na de bekerzege tegen Sevilla een nieuw feestje gaan bouwen. Pijnlijk wel voor de thuissupporters in Riazor die door het verlies volop bezig waren de degradatie van hun club te verwerken. De hoop na de onverwachte 2-2 door Messi de kop ingeslagen, brachten ze het toch nog op om afscheidnemend icoon Iniesta een applaus te bezorgen. Rode Duivel Thomas Vermaelen bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd. Europees al uitgeschakeld in de kwartfinale, blijft voor Barcelona nu nog één grote uitdaging over. In de resterende vier competitiematchen (thuis tegen Real Madrid, Villarreal en Real Sociedad, uit bij Levante) ongeslagen blijven, dat zou voor de kersverse kampioen een heuse primeur zijn. (WDK)

