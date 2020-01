Exclusief voor abonnees Ongeruste ouders kunnen aangifte doen 21 januari 2020

De verdachten in de kinderpornozaak maakten op verschillende publieke plaatsen in Vlaanderen beelden van (half)naakte kinderen. Ongeruste ouders die zich afvragen of hun kind misschien op foto's staat, kunnen zich wenden tot de politie of Child Focus. "Als je serieuze aanwijzingen hebt dat je kind gefilmd werd, kan je aangifte doen bij de lokale politie of bij Child Focus", zegt Yves Goethals, diensthoofd van de sectie Child Abuse bij de federale politie. "Wij checken dan in de database met beelden van identificeerbare slachtoffers of het kind erin voorkomt." Die internationale gegevensbank, waar 60 landen bij aangesloten zijn, bevat beelden van misbruikte kinderen die bij verdachten gevonden zijn.

