Ongerust? Dit kan je doen 06 maart 2018

00u00 0

1

Als je een nieuwe mat gekocht hebt, zorg dan voor voldoende ventilatie. Zet regelmatig ramen en deuren open. Of leg het tapijt eerst in de openlucht of in een ongebruikte kamer. Na verloop van tijd neemt de concentratie schadelijke stoffen die vrijkomen af.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN