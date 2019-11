Exclusief voor abonnees Ongenoegen over "overhaaste" versoepeling abortus 15 november 2019

00u00 0

CD&V pikt het niet dat ze als regeringspartij buitenspel wordt gezet in de discussie rond abortus. In de Kamer is er een paars-groene meerderheid om de termijn daarvoor te verlengen van 12 naar 18 weken. Voor N-VA, Vlaams Belang, cdH en dus ook CD&V gaat dat te ver. Kandidaat-voorzitter Joachim Coens linkt het dossier zelfs aan de regeringsvorming en noemt het een breekpunt. "De PS die nu aan zet is om een federale coalitie op de been te brengen en Open Vld met wie we nu in de regering zitten, moeten toch weten dat dit overhaast doorduwen voor ons niét kan." De paars-groene partijen benadrukken dat er vorig jaar al hoorzittingen over het thema waren met experts en dat het werk dus klaarlag. (ARA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu