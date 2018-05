Ongelukkige Bemelmans en Bonaventure in Parijs 26 mei 2018

Ruben Bemelmans (ATP 111) zag zijn goed kwalificatietoernooi net voor de meet stranden. In de laatste ronde verloor de Limburger, die twee weken geleden brak met zijn coach Fred Hemmes, met 2-6, 6-2, 5-7 van de Braziliaan Bellucci (ATP 269). Bemelmans kwam wel in een groep van zes 'lucky losers' terecht, waarvan er vier meteen een plaats kregen op de hoofdtabel. Na de loting bleek hij evenwel nummer vijf op de lijst. Bemelmans kan nog tot dinsdag heropgevist worden als een speler zich alsnog terugtrekt. Eenzelfde lot is Ysaline Bonaventure (WTA 132) beschoren, zij verloor in haar kwalificatiematch en na een regenonderbreking met 6-4, 1-6, 0-6 van Petterson (WTA 96). (FDW)