Ongelukkig? Da's geen reden om te scheiden 27 juli 2018

Een Britse vrouw die na 40 jaar wil scheiden van haar echtgenoot krijgt daar geen toestemming voor van de rechter. Tini Owens (68) zit naar eigen zeggen "vast in een liefdeloos huwelijk" met haar man Hugh (80), maar dat is volgens de rechtbank geen geldige juridische reden om haar aanvraag tot scheiding goed te keuren. In Groot-Brittanië behoort ongelukkig zijn in een huwelijk immers niet tot de voorwaarden. Overspel is dat wel, maar Hugh vergaf een eerdere scheve schaats van Tini, dus ook dat is geen optie. De vrouw vestigt nu al haar hoop op een wet die bepaalt dat partners die al vijf jaar lang apart wonen, kunnen scheiden. De Owensen wonen sinds 2015 elk in hun eigen huis - nog twee jaar volhouden, dus. (YDS)

