Ongeloofwaardig 28 mei 2018

De manier waarop Chris Froome de 19de rit in de Giro won, is heel mooi, maar komt bij mij tegelijker- tijd heel ongeloofwaardig over. Een solo van 80 kilometer tijdens een zware bergrit, dit is meer dan hilarisch. Bovendien was het een aanval van een renner die eigenlijk niet had mogen deelnemen aan de Giro wegens frauduleus gedrag. Dit doet me hard denken aan de manier waarop Floyd Landis in de Tour de France 2006 op weg naar Morzine te werk ging. De wieler- liefhebbers onder ons weten allemaal hoe het met Floyd Landis nadien verliep.

Marc De Raeymaeker, Boom

HLN