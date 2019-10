Exclusief voor abonnees Ongelooflijk dat het zó fout kon lopen STERK WORLDTOURSEIZOEN SCHEPT GROOT CONTRAST MET WK 01 oktober 2019

Daar zitten we dan, met een kanjer van een WK-kater. Ongelooflijk, dat het zo gruwelijk fout kon lopen in Yorkshire na zo'n sterk WorldTour-seizoen. De Ronden van Lombardije en Guangxi moeten nog worden gereden, maar nú al mag 2019 worden ingeschreven als een Belgisch grand cru-jaar. Op dit moment komen we aan 19 zeges, behaald door liefst 13 verschillende renners. In het huidige concept van de WorldTour (sinds 2011) is dat eerder uitzondering dan regel. 2017 kwam met 20 overwinningen (9 verschillende renners) enigszins in de buurt. Maar vooral wat podia (66) en toptienplaatsen (222) betreft, scoorden we nooit beter. Overigens bezet België na dit WK nog steeds de koppositie in de mondiale UCI-ranking per natie en tellen we met Van Avermaet (4de), Wellens (13de), Naesen (17de), Teuns (29ste), Lampaert (31ste), Benoot (35ste), Gilbert (38ste) en Van Aert (39ste) zeven renners in de top 40 van de wereld. Van Avermaet blijft de wereldranking van de eendagskoersen aanvoeren en ons land is ook leider in het olympische kwalificatieklassement én de Europe Tour-landenranking. (JDK)

