OnePlus 7T (Pro)

De OnePlus 7T is een prima smartphone, vooral als je let op snelheid en software zonder overbodige extra's. Hij heeft snelle hardware met Qualcomms nieuwste high-end-processor en op supersnelle ufs 3.0-chips werkend opslaggeheugen. De software werkt mee daardoor snel en vloeiend. Het scherm is uitstekend en de stereoluidsprekers klinken goed. Minpunten zijn er ook; de camera's scoren op zijn hoogst een krappe voldoende en de accuduur is ondergemiddeld. De Pro-versie, die 250 euro meer kost, is een high-end smartphone voor een high-end prijs. Hij heeft een futuristisch, zo goed als randloos ontwerp en een scherm met een supersnelle verversingssnelheid van 90Hz. Dat scherm is ook mooi en voldoende afleesbaar in direct zonlicht. De drie camera's zijn beter dan bij vorige OnePlus-telefoons, maar minder dan bij de high-end concurrentie.

