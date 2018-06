Onenigheid over vluchtelingen kan Merkel doen vallen Lieve Van Bastelaere

18 juni 2018

05u00 1 De Krant Vandaag wordt een zware dag voor Angela Merkel. Als haar minister van Binnenlandse Zaken zoals aangekondigd vluchtelingen begint tegen te houden aan de grens, kan de bondskanselier niet anders dan hem ontslaan. In dat geval heeft haar regering geen meerderheid meer.

Horst Seehofer - net als Merkel een christendemocraat, nota bene - zegt dat hij alle vluchtelingen die al in een ander Europees land geregistreerd zijn, zal onderscheppen en terugsturen. Merkel is ronduit tegen. Zij stuurt aan op overleg over het migratiedossier met haar Europese collega's. Als Seehofer zijn wil doordrijft, zal hij zo goed als zeker ontslagen worden. En wellicht houdt dan de hele CSU, de Beierse tegenhanger van Merkels CDU, het voor bekeken. Wat zou betekenen dat de bondskanselier niet meer over een meerderheid beschikt.

De kans bestaat dat er alsnog een compromis uit de bus komt. Het is best mogelijk dat Seehofers dreigement niet meer dan stoere verkiezingspraat is. In oktober moet er gestemd worden in de deelstaat Beieren en de CSU voelt er de hete adem van de extreemrechts AfD in de nek. (LVB)

