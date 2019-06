Exclusief voor abonnees Onduidelijk beleid doet ons twijfelen over aankoop nieuwe auto 21 juni 2019

Ruim de helft van de Belgen twijfelt over de aankoop van een nieuwe auto door de onduidelijkheid over taksen en subsidies voor de verschillende brandstoftypes. Eén op de zes raakt niet meer wijs uit de verschillende brandstoftypes en aandrijfsystemen. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.856 Belgen en Luxemburgers door de UGent in opdracht van automobielfederatie Febiac. "Het politieke beleid van de afgelopen jaren heeft onzekerheid gezaaid bij de consument", zegt Febiac-voorzitter Philippe Dehennin. "De volgende regeringen zullen zeer duidelijk moeten communiceren over wat de burger kan verwachten, op het moment van aankoop én voor de hele levenscyclus van het voertuig."

