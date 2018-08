Ondoa krijgt drie matchen om zich te bewijzen in doel 20 augustus 2018

00u00 0

't Was de eerste match in een A-ploeg in een Europese competitie voor Kameroens international Fabrice Ondoa, deze zomer overgekomen van Sevilla B en zaterdag in doel ten nadele van Dutoit. Het neefje van Ajaxdoelman Onana speelde een goeie match zonder meer. "Hij wenste me geluk voor de wedstrijd en dat heeft geholpen", aldus Ondoa. "Ik ben tevreden, hij heeft goed gekeept", klonk het nadien bij Gert Verheyen. "De afspraak is dat hij net als Dutoit drie matchen krijgt tot aan de interlandbreak. Dan zullen we een eerlijke evaluatie maken." (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN