Exclusief voor abonnees Onderzoekster die therapie uitvond, vindt prijs te hoog 23 september 2019

De Franse onderzoekster die aan de wieg stond van de therapie die Pia kan redden, vindt de prijs ervoor te hoog. "Fantastisch dat ouders erin slagen om geld in te zamelen", aldus Martine Barkats (49). "Maar eigenlijk is het geen oplossing. Niet iedereen kan een benefiet organiseren voor zijn kind." Het bijzondere aan de behandeling die Barkats mee ontwikkelde, is dat de oorzaak van de spierziekte wordt aangepakt. Kinderen zoals Pia missen een specifiek gen. Binnen de Parijse non-profitonderzoeksinstelling Généthon, die steunt op giften en overheidsfondsen, ontwikkelde Barkats een techniek om het ontbrekende gen toch in te brengen in het DNA van de patiënt. In 2007 patenteerde ze haar ontdekking. In 2018 sloot Généthon een overeenkomst met het Amerikaanse farmabedrijf AveXis, zodat de gentherapie in klinische studies getest en uiteindelijk gecommercialiseerd kon worden. Even later nam farmareus Novartis AveXis over.

