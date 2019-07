Exclusief voor abonnees Onderzoeksrechters: "Zo weinig geld dat we controle verliezen" 16 juli 2019

00u00 0

De onderzoeksrechters in ons land "verliezen de controle", zo waarschuwen ze zelf. Het is de taak van een onderzoeksrechter om de politie opdracht te geven bepaalde zaken na te speuren, om zo de waarheid te achterhalen. "Maar door personeelsgebrek gaan ze zelf bepalen wat ze wel en niet onderzoeken, waardoor wij de controle over ons eigen onderzoek verliezen", zegt Philippe Van Linthout, covoorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. De 120 rechters eisen dat de volgende regering "eindelijk meer middelen vrijmaakt voor politie, justitie en de zorgsector". Volgens Van Linthout worden ook soms mensen naar de cel gestuurd die misdrijven plegen als gevolg van psychiatrische problemen of een verslaving. "Eigenlijk zitten ze daar niet op hun plaats. Ze zijn een gevaar voor de maatschappij of zichzelf, maar ook in de zorg wordt te weinig geïnvesteerd." (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis