Onderzoeksrechter moét rode kaart krijgen Duivelse Rieder blijft erbij 06 november 2018

00u00 0

Met een sjaal van de Rode Duivels over de schouders gedrapeerd, het logo van de voetbalbond prominent in zicht: zo arriveerde advocaat Hans Rieder gisteren aan het hof van beroep in Antwerpen. Daar verdedigde hij vurig het wrakingsverzoek dat hij op vraag van scheidsrechter Bart Vertenten heeft ingediend tegen onderzoeksrechter Joris Raskin. Die moét volgens Rieder van het dossier gehaald worden, omdat hij ook voor de voetbalbond werkte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN