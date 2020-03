Exclusief voor abonnees Onderzoeksrechter moet getuigen over gelekte telefoontjes Kasteelmoord 10 maart 2020

Onderzoeksrechter Christine Pottiez moet volgende maand komen getuigen op het proces rond gelekte telefoongesprekken in de kasteelmoord. De zaak tegen Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts is gisteren ingeleid in de Brugse rechtbank. De zaak draait rond gelekte telefoongesprekken die in het najaar van 2016 opdoken in het Canvas-programma 'Terzake'. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van slachtoffer Stijn Saelens. Het Gentse parket-generaal oordeelde later dat daar geen sprake van was. Peter Gyselbrecht, zoon van opdrachtgever en dokter André, bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. Gyselbrecht heeft steeds volgehouden dat hij met het lekken van de telefoongesprekken geen schade wilde toebrengen aan derden en enkel zichzelf wilde verdedigen. Zijn advocaat kondigde al aan voor de vrijspraak te willen gaan. De pleidooien vinden pas op 12 oktober plaats.

