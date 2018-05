Onderzoeksrechter dood gevonden in auto 23 mei 2018

Onderzoeksrechter Olivier Bontyes uit Dinant is gisteren dood aangetroffen in zijn wagen. Het voertuig is uitgebrand teruggevonden in Villetoile aan de oevers van de Lesse. Een politiebron laat tegenover Sudpresse uitschijnen dat het om zelfdoding zou gaan. Bontyes was een bekende naam in het arrondissement van Namen-Dinant, waar hij zijn werkgebied had. Het drama zou zich in de nacht van maandag op dinsdag hebben afgespeeld. Omdat de wagen onder een brug stond, werd hij pas uren later opgemerkt.