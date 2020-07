Exclusief voor abonnees Onderzoekers gooien plastic in Schelde om afvalprobleem te kunnen oplossen 08 juli 2020

00u00 0

Onderzoekers van UAntwerpen wierpen gisteren stroomopwaarts van Antwerpen fluogele stukken plastic in de Schelde om uit te zoeken hoe die voorwerpen zich verplaatsen en hoelang het duurt voor ze in de Noordzee terechtkomen. Einddoel: oplossingen vinden om plastic af te vangen. "We willen onder meer het effect van de getijden te weten komen en inzicht krijgen in het samenspel tussen de rivier en de oevers. Voorwerpen kunnen afwisselend aanspoelen en weer in het water worden meegevoerd", aldus Bert Teunkens van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE). De gewone sterveling kan alvast helpen bij het onderzoek. "Vind je een van de fluogele items met een uniek merkteken, surf dan naar www.zpr.one. Daarna leg je het voorwerp terug op de plek waar je het hebt gevonden. Je neemt best een foto en controleert of de ingegeven gps-coördinaten kloppen. Je maakt kans op een leuke prijs." (PhT)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen