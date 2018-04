Onderzoeker doodt 4 medewerkers Turkse unief 06 april 2018

Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij op een universiteit in de noordwestelijke provincie Eskisehir in Turkije. Drie anderen raakten gewond. De schutter zou een onderzoeker zijn aan de Osmangazi-unief. Volgens rector Hasan Gönen was de man het kantoor van een decaan binnengedrongen. Die was er echter niet, waarop de assistent de ruimte verliet en vier personen doodschoot. De slachtoffers zijn medewerkers van de universiteit, berichten Turkse media. Tot de slachtoffers behoren de assistent-decaan, een docent en een faculteitssecretaris. De dader is opgepakt, over zijn motief is nog niets bekendgemaakt.