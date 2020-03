Exclusief voor abonnees Onderzoek wijst uit: crash Boeing 737 MAX gevolg van ontwerpfout 09 maart 2020

Het neerstorten van de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines in maart vorig jaar is veroorzaakt door een fout in het vliegtuigontwerp. Dat is de conclusie van het Ethiopische onderzoeksrapport naar de ramp. Een halfjaar voor de crash - die het leven kostte aan 157 mensen - was een identiek toestel van het Indonesische Lion Air ook al kort na het opstijgen neergestort in zee. Daarbij vonden alle 189 inzittenden de dood. Beide vliegtuigen waren slechts enkele maanden oud. Sinds de tweede crash staan wereldwijd alle toestellen van dit type aan de grond. Boeing heeft nog niet gereageerd op de conclusies van het onderzoek.