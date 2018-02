Onderzoek voorspelt Kalu en Berge grote toekomst 20 februari 2018

Het Zwitserse voetbalonderzoeksinstituut CIES heeft een lijst van 50 spelers tot 20 jaar bekendgemaakt die een grote toekomst in het internationale voetbal tegemoet gaan. In die lijst komen twee spelers uit de Belgische competitie voor: Samuel Kalu van AA Gent staat op 17, Sander Berge van Racing Genk op 24. CIES voerde onderzoek uit in 22 competities, op basis van parameters als speelminuten, competitieniveau en clubresultaten. Helemaal bovenaan staan de doelmannen Gianluigi Donnarumma (Milan) en Alban Lafont (Toulouse), gevolgd door Kylian Mbappé (PSG). (RN)