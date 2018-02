Onderzoek vergiftigde Idool-finalist focust op drietal vrouwen: alles wijst op moorddadige superfan Ken Standaert

08 februari 2018

05u00 0 De Krant Opmerkelijke wending in het gerechtelijk onderzoek naar de vergiftiging van 'Idool'-finalist Andrei Lugovski (34). De gifmenger die de Wit-Russische Oostendenaar bijna het leven ontnam, kan volgens speurders een superfan van de charmezanger zijn. De zanger ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis en kon nog niet ondervraagd worden.

Zanger Andrei Lugovski, die op z'n 34 nog bij zijn ouders woont, is het prototype van de ideale schoonzoon. Dat zo'n vriendelijke, brave jongen met opzet vergiftigd werd met het dodelijke bestanddeel van rattenvergif - thallium - gaat er bij zijn fans niet in. Maar net tussen hen zit volgens het gerecht de mogelijke gifmenger. De speurderscel richt zich op minstens drie vrouwelijke 'superfans' van Lugovski. "Zij passen in het profiel van een mogelijke dader", klinkt het bij een bron dicht bij het onderzoek.

"Zij volgden Andrei op de voet en vielen op bij de entourage van de zanger. In de wereld van de charmezangers tref je wel vaker bepaalde types aan die zo zwaar aan een bepaalde artiest hangen, dat ze soms rare dingen doen. Daarnaast is het een feit dat het vaker vrouwen dan mannen zijn die iemand met gif proberen om te brengen." Andere gerechtelijke bronnen bevestigen: "De focus ligt op enkele buitenstaanders."

