Onderzoek naar zwembad dat Vic het leven kostte

Het Portugese gerecht opent een onderzoek naar de dood van de 6-jarige Vic Wanzeele uit Zoersel. Een week geleden kwam het kind vast te zitten in het filtersysteem van het zwembad van het Portugese vakantiehuis dat zijn ouders en hun vrienden hadden gehuurd. Nadat de jongen meer dan twintig minuten onder water bleef, overleed hij maandagochtend in het ziekenhuis. Volgens Vics ouders was de filter niet afgeschermd. Na de autopsie wordt het lichaam van het kind naar België gebracht voor een afscheidsplechtigheid. (KAV)