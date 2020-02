Exclusief voor abonnees Onderzoek naar verbrande kleuters in refter geseponeerd 21 februari 2020

Het dossier rond de drie kleuters die vorig jaar verbrand raakten in een school in Blankenberge is geseponeerd. Het parket heeft na een onderzoek besloten dat er geen verantwoordelijken zijn voor het incident en dat er geen fouten zijn gemaakt. De drie kleuters raakten op 8 februari vorig jaar verbrand, nadat ze in de refter van d'Oefenschool aan een buffetkar gingen hangen, waarop die omviel. In de kar stonden bakken heet water om het middageten warm te houden. Twee kinderen raakten zo zwaar verbrand dat ze maanden moesten revalideren. Eén van hen draagt nu nog steeds een speciaal drukmasker en zal nog verschillende operaties moeten ondergaan. Noch de directie van de school, noch de moeder van het zwaarst verbrande slachtoffertje wilde commentaar kwijt.

