Onderzoek naar trage klopjacht op Sekkaki

21 februari 2020

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal, op aandringen van N-VA, aan de Algemene Inspectie vragen een onderzoek te openen naar de werking van politie en parket na de ontsnapping van Oualid Sekkaki. Deze krant onthulde gisteren dat het drie uur duurde vooraleer de gevaarlijke gevangene nationaal geseind werd en 21 uur voor zijn signalement Europees verspreid werd. Op een officiële aanmelding bij Interpol was het zelfs drie dagen wachten. Die opvallend trage reactie roept vragen op. De Crem kon of wilde in de Kamer geen verklaring geven voor die laattijdigheid. (JBG)