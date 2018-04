Onderzoek naar schoten bij trouwstoet 23 april 2018

Bij een trouwstoet in het Limburgse Winterslag (Genk) zijn zaterdag vermoedelijk geweerschoten gelost. De politie voert een onderzoek naar de feiten. Eerder op de dag waren er ook al klachten over luide knallen bij een andere trouwstoet even verderop, in Boxbergheide. "Daar was de politie aanwezig, en het koppel is geïdentificeerd", zegt burgemeester Wim Dries. "De knallen die er zijn gehoord, zijn afkomstig van kleine bommetjes die werden afgeschoten. Geweerschoten werden hier zeker niét gelost." Twee weken geleden was er in Waterschei (Genk) nog een trouwstoet met erg veel overlast door schoten en slippende wagens. (MMM)