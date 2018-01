Onderzoek naar politiebaas die bij vechtpartij betrokken raakte 27 januari 2018

00u00 0

Het parket van Antwerpen buigt zich over een zaak rond de korpschef van de politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar). Korpschef Lee Vanrobays (43) , raakte in oktober betrokken bij een vechtpartij na een verkeersdispuut. De tegenpartij beweert dat Vanrobays zich kwam moeien in de discussie en dat hij vrijwel onmiddellijk agressief werd en enkele tikken uitdeelde. Volgens de korpschef zelf kwam hij tussen in het dispuut, waarbij ook iemand van zijn familie betrokken was, om te bemiddelen en was het de tegenpartij die dreigde en geweld gebruikte. "De klacht tegen de korpschef heeft geen invloed op de uitoefening van zijn functie", klinkt het bij het parket. "Het dossier wordt afgehandeld door de magistraat die gespecialiseerd is in onderzoeken tegen politieambtenaren. Het is wachten op de resultaten vooraleer er mogelijk stappen kunnen worden gezet." (BSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN