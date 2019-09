Exclusief voor abonnees Onderzoek naar nepaccounts Tinder om klanten te lokken 30 september 2019

00u00 0

De Amerikaanse justitie stelt een onderzoek in naar Match, het bedrijf dat eigenaar is van Tinder. Match wordt beschuldigd van misleiding. Toezichthouder 'Federal Trade Commission' achterhaalde dat Tinder nepaccounts zou hebben gebruikt om nieuwe klanten te lokken. Dat ging zo: mensen die nog geen gebruiker waren, kregen via Tinder een e-mailtje. Een afzender met een leuk profiel liet daarin weten: 'Ik heb interesse in jou.' Wie meer wilde weten, kon doorklikken, maar belandde op een pagina om in te schrijven op Tinder. En de afzender, zo ontdekte de toezichthouder, was nep.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis