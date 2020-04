Exclusief voor abonnees Onderzoek naar moord Julie Van Espen bijna afgerond 28 april 2020

Het Antwerpse gerecht is bijna klaar met het onderzoek naar de moord op Julie Van Espen. De 23-jarige studente uit Schilde werd op 4 mei gewurgd door Steve Bakelmans (40). De serieverkrachter - die eigenlijk niet vrij had mogen rondlopen - werd twee dagen later opgepakt en hij bekende de feiten onmiddellijk. Het onderzoek en de reconstructie hebben geen nieuwe elementen aangebracht. Het DNA-onderzoek heeft ook geen extra zedenfeiten aan het licht gebracht waarvan Bakelmans de dader zou kunnen zijn. Het is nu alleen nog wachten op het rapport van het college van twee psychiaters en een psycholoog voor het moorddossier compleet is. Het assisenproces vindt wellicht volgend voorjaar plaats. (PLA)

