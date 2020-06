Exclusief voor abonnees Onderzoek naar mondmaskerdeal Avrox 19 juni 2020

Er is een opsporingsonderzoek gestart naar de omstreden mondmaskerdeal tussen Defensie en de Luxemburgse firma Avrox. Dat bevestigt het Brusselse parket. "In juni werd een opsporingsonderzoek geopend naar de vennootschap Avrox naar aanleiding van een proces-verbaal", zegt woordvoerder Denis Goeman. "In dit stadium is er geen enkele overtreding vastgesteld. Maar het onderzoek is nog niet afgesloten." Volgens gerechtelijke bronnen werd het pv opgesteld door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. De speurders van die dienst houden zich bezig met omkoping, belangenvermenging en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.