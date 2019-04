Exclusief voor abonnees Onderzoek naar mogelijke ontvoering van 13-jarige jongen 18 april 2019

00u00 0

De lokale politie van Dilbeek is een onderzoek gestart naar een mogelijke ontvoeringspoging in een wijk in Groot-Bijgaarden. Een 13-jarige jongen werd maandagavond tussen 17.30 uur en 18 uur door een struise kale man zonder wenkbrauwen gevraagd om in te stappen in zijn zwarte BMW met getinte ruiten. De moeder deed dinsdagochtend aangifte en de recherche is een intensief onderzoek gestart. Op sociale media laten mensen weten dat ze zowel de BMW als de verdachte eerder al hebben opgemerkt, al dan niet vergezeld door andere passagiers. In de gemeente Dilbeek gaat het volgens de politie om de eerste melding die ze ontvangt over dit soort feit. Het parket Halle-Vilvoorde heeft de agenten gevraagd de jongen te verhoren om vervolgens een robotfoto van de verdachte te kunnen laten opstellen. (TVP)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen