Onderzoek naar illegale financiering campagne Macron 26 juni 2018

00u00 0

In Frankrijk onderzoekt het gerecht of president Marcron in zijn kiescampagne illegale financiële steun heeft gekregen van de stad Lyon. Het vooronderzoek is geopend na een klacht van de centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains. Al weken verschijnen berichten in de Franse pers over onregelmatigheden in de aanloop naar de verkiezing van Macron in mei 2017 tot president. De commissie die de klachten onderzoekt, zei eerder dat er geen sprake was van fraude, maar gaf nadien toe dat ze niet alle documenten hadden mogen inkijken. Een meeting van Macron op het stadhuis in Lyon, twee maanden na de lancering van zijn beweging En Marche, zou betaald zijn door de burgemeester van Lyon, Gérard Collomb. Collomb is nu minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien zou de kabinetschef van Collomb voor Marcon hebben gewerkt terwijl hij betaald werd door de stad Lyon. De entourage van Macron heeft het over een lastercampagne.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN