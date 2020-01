Exclusief voor abonnees Onderzoek naar haatboodschappen na kapseizen bootje in De Panne 23 januari 2020

De federale politie is een onderzoek gestart naar de vele racistische commentaren op het kapseizen van een bootje met transmigranten in De Panne. Dat gebeurt op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. "Een gespecialiseerde cel van de federale politie onderzoekt wie zich mogelijk schuldig maakte aan inbreuken op de antiracismewet", zegt procureur Johan Lescrauwaet. Het onderzoek moet nog beginnen. Het is de Internet Referral Unit die nu met de kam door de racistische commentaren gaat. "Zij zijn nu bezig met het identificeren van alle personen die bij of over deze nieuwsberichten haatboodschappen hebben gepost", zegt Jonathan Pfund bij de federale politie. "Het is dan aan het parket om verdere stappen te zetten." "Als we beslissen om die personen te vervolgen, riskeren ze celstraffen van een maand tot een jaar en een boete tot 8.000 euro. Dit is in het verleden al gebeurd met online boodschappen van negationisme", verduidelijkt Lescrauwaet.

