Onderzoek naar Greta Thunberg-pop aan brug

Wansmakelijk gezicht in Rome: aan de brug boven de Via Isacco Newton hing een pop met twee vlechten te bengelen die de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg moest voorstellen. "Greta is your god", stond er op een briefje dat de pop bij zich droeg. Burgemeester Virginia Raggi heeft het over een "schandelijke actie" en liet de pop weghalen door de brandweer. "Ik wil Greta en haar familie mijn solidariteit en die van heel Rome betuigen. Onze toewijding aan het klimaat stopt hier niet." De politie is een onderzoek gestart naar de nog onbekende daders.

