Onderzoek naar gesjoemel met rijattesten 10 augustus 2018

Het Brusselse gerecht onderzoekt drie gevallen van gesjoemel met examenattesten, documenten die nodig zijn om een ingetrokken rijbewijs terug te krijgen. Dinsdag liep nog een man tegen de lamp die had nagelaten zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw af te leggen, en zich in plaats daarvan op de rechtbank aanbood met een aangekocht attest. Waar hij de vervalsing vandaan gehaald had, is nog niet duidelijk. Politierechter Peter D'Hondt pleit voor een digitaal rijbewijs om dergelijke fraude te vermijden. "Met één druk op de knop is dan voor politie en justitie duidelijk of iemand wel nog mag rijden en of hij na een veroordeling zijn examens opnieuw heeft afgelegd." (KSN)