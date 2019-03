Onderzoek naar gesjoemel bij De Watergroep 08 maart 2019

Er loopt een onderzoek naar gesjoemel bij De Watergroep. Enkele werknemers zouden bevriende aannemers opdrachten gegeven hebben in ruil voor geld. De zaak kwam aan het licht na enkele anonieme klachten van andere personeelsleden van het drinkwaterbedrijf. Zij stelden vast dat grote opdrachten steeds aan dezelfde aannemers toegewezen werden, ook al waren ze niet de goedkoopste of het meest aangewezen om de opdracht uit te voeren. De Watergroep bevestigt dat er een onderzoek loopt. "Die anonieme klachten nemen wij zeer ernstig", aldus een woordvoerder. "Wij hebben de betrokken werknemers intussen geschorst. Dat is louter een preventieve maatregel en wil niets zeggen over hun schuld of onschuld." Volgens verschillende bronnen zijn vijf mensen betrokken: één lid van het directiecomité en vier diensthoofden. "Het ging om grote miljoenenprojecten, zoals volledige woonwijken die nieuwe water- en nutsleidingen kregen", aldus werknemers die anoniem willen blijven. (IBO)

