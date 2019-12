Exclusief voor abonnees Onderzoek naar Facebookgroep die jaagt op Lelièvre 28 december 2019

00u00 0

Het parket van Brussel onderzoekt de Facebookgroep die opriep om te jagen op Michel Lelièvre (48). Vorige week sloeg een groepje passanten de handlanger van Dutroux in elkaar voor de deur van het pand in Anderlecht waar hij verblijft sinds hij voorwaardelijk werd vrijgelaten. Lelièvre moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Ook een maatschappelijk werker die hem vergezelde, raakte gewond bij de aanval. Het parket voert nu een onderzoek wegens aanzetten tot geweld en bedreigingen. De intussen offline gehaalde Facebookgroep probeerde de verblijfplaats van Lelièvre te achterhalen. "Hij mag geen moment gerust zijn", klonk het. De groep had 700 leden, die zich zelfbenoemde rechters noemden. Lelièvre werd op het proces-Dutroux veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij zat daarvan meer dan 23 jaar uit. (BJM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis