Onderzoek naar dossierkosten die ING aanrekent bij herfinanciering woonlening: dubbel zoveel als toegestaan Johan Van Geyte en Fien Tondeleir

20 maart 2020

05u00 0 De Krant De Economische Inspectie heeft aan het parket van Brussel een dossier overgemaakt tegen de bank ING. De financiële instelling rekende voor de herfinanciering van een woonlening telkens 500 euro dossierkosten aan, terwijl dit maar 250 euro mag zijn als ze oorspronkelijk bij dezelfde instelling werd afgesloten.

Het herfinancieren van leningen is populair. Het laat toe om een oude lening met een hogere rente te vervangen door een nieuw krediet tegen een lagere intrestvoet. Bij marktleider BNP Paribas Fortis was een op de vier hypotheekleningen vorig jaar een dergelijke herfinanciering.

Iedereen kan zijn lening herfinancieren. Elkeen heeft namelijk het recht om een lopende woonlening vervroegd terug te betalen. Niets belet u dat te doen met het geld van een nieuw krediet.

Bij de terugbetaling van een lening mag de bank een wederbeleggingsvergoeding vragen van drie maanden intrest. Dat is een compensatie voor het feit dat ze sneller dan verwacht haar geld weer binnenkrijgt en dit eventueel moet herbeleggen tegen een lagere rente.

Al veel informatie

Daarnaast mag de bank voor het opmaken van een herfinanciering dossierkosten aanrekenen, net zoals ze dat doet voor een nieuw krediet. Dat bedrag is sinds 2017 wel beperkt. Toenmalig minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) legde maxima op omdat sommige banken hun dossierkosten tot 750 euro verhoogden om de impact van de lagere rente te compenseren. Voor het opmaken van een dossier voor een hypothecaire woonlening ligt het maximum sindsdien op 500 euro. Voor een overbruggingskrediet - waarbij u bijvoorbeeld moet lenen omdat u tijd nodig heeft om een oude woning te verkopen - is er een maximum van 300 euro. En voor een herfinanciering bij dezelfde instelling is dat 250 euro.

De regeling ging er vanuit dat de bank in dat laatste geval al over heel wat informatie beschikt. De korting geldt overigens alleen voor een eerste herfinanciering. Bij een tweede binnen de twaalf maanden mogen de banken wel een hogere dossierkosten aanrekenen.

ING vroeg voor interne herfinancieringen niettemin nog steeds 500 euro. De Economische Inspectie voerde daarop een onderzoek en besloot het dossier over te maken aan het Brusselse parket.

Aan het lijntje

Al enkele weken proberen we van ING meer informatie te krijgen. Een eenvoudige vraag om het tarief van de dossierkosten voor de interne herfinanciering van een hypothecair woonkrediet te bekomen, wordt al die tijd omzeild. Maar intern mailverkeer van de bank over onze vraag leert niettemin veel. "...is op heden een delicate vraag." En ook: "Dus niets expliciets vermelden van de dossierkosten. Of we kunnen ook opteren om de vraag niet te beantwoorden?" En nog: "Ik weet niet of dit het moment is om Legal te pushen om een antwoord te geven." En tot slot: "Ik denk niet dat de maatschappij nu wakker ligt van dossierkosten. Ik stel voor dat we zeggen dat we nu 100% focus leggen op de klant in deze tijden van corona... en dat we later zullen antwoorden."

Intussen verstrekte ING wellicht honderden herfinancieringen en boekte ze dossierkosten in. Het parket bevestigde dat een onderzoek lopende is.