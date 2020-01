Exclusief voor abonnees Onderzoek naar doodslag voor moeder die dood dochtertje pas na drie dagen meldt 22 januari 2020

De moeder van het 7-jarige meisje dat vorige week in verdachte omstandigheden overleden is in Sint-Jans-Molenbeek, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. Uit de resultaten van de autopsie is gebleken dat het kind geen natuurlijke dood is gestorven. Bovendien meldde de moeder (39) de dood van haar dochter pas drie dagen nadat het kind overleden was. Het was de politie die het meisje maandag aantrof in huis. Het parket heeft intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor doodslag. Hoe het meisje is overleden, is niet duidelijk.