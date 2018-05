Onderzoek naar appartementen aan zee en zwart geld 18 mei 2018

00u00 0

Het gerecht in Veurne heeft een tiental huiszoekingen en acht arrestaties verricht in een zaak over fiscale fraude, witwassen en valsheid in geschrifte bij immomakelaar en bouwpromotor Sea Coast uit Nieuwpoort. Onder anderen eigenaars en aandeelhouders Alain C. (55) uit Nieuwpoort en Hendrik D. (54) uit Kruishoutem - die op plaats 335 staat in de lijst van de rijkste Belgen - werden samen met managers en verkopers verhoord. Het fiscaal parket en de fiscus vermoeden dat de firma jarenlang tientallen appartementen aan de kust deels in het zwart verkocht. Via allerhande dochterondernemingen zou Sea Coast geld hebben doorgesluisd en witgewassen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN